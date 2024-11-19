Квартальнов: «Динамо» Мн надо быть злыми до побед. А у нас есть серенькие матчи

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов заявил, что белорусской команде чаще надо быть по-спортивному злыми и голодными до побед, как во встрече с омским «Авангардом», которая завершилась в пользу минчан со счётом 5:2.

«Нам надо быть злыми до побед, как сегодня. Нельзя играть чуть серо, как в прошлом матче. Мы работаем над этим, призываем к этому. Но тут много нюансов, которые надо учитывать. Нам бы хотелось стабильность получить. Всё-таки хорошие игры сочетаются с серенькими, в этом проявляется класс команды. Это вопрос психологии, это очень большая вещь», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.