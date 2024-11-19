Квартальнов: «Динамо» Мн надо быть злыми до побед. А у нас есть серенькие матчи
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов заявил, что белорусской команде чаще надо быть по-спортивному злыми и голодными до побед, как во встрече с омским «Авангардом», которая завершилась в пользу минчан со счётом 5:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
1:0 Мартынов (Яремчук, Рейнгардт) – 03:19 (5x5) 1:1 Шипачёв (Брук, Пышкайло) – 21:26 (5x5) 1:2 Мороз (Шипачёв, Волков) – 30:19 (5x5) 1:3 Тирни (Брук, Дюбе) – 35:22 (5x5) 2:3 Грант (Рейнгардт, Гуляев) – 36:38 (5x5) 2:4 Мороз (Шипачёв, Горбунов) – 46:30 (5x5) 2:5 Горбунов (Шипачёв) – 57:47 (en)
«Нам надо быть злыми до побед, как сегодня. Нельзя играть чуть серо, как в прошлом матче. Мы работаем над этим, призываем к этому. Но тут много нюансов, которые надо учитывать. Нам бы хотелось стабильность получить. Всё-таки хорошие игры сочетаются с серенькими, в этом проявляется класс команды. Это вопрос психологии, это очень большая вещь», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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