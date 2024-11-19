Главный тренер «Динамо» Мн: Дюбе уедет после следующего матча. Куда? Давайте по игре

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов сообщил, что нападающий Диллон Дюбе покинет расположение команды на неопределённый срок. Канадский форвард является фигурантом дела об изнасиловании.

«Два экс-игрока НХЛ Дюбе и Тирни в четвёртом звене? Есть состав команды, мы не думаем, кто откуда. Не делим ребят на линии, у нас есть игра, есть состав. О ротации я сильно не думаю, единственное, у нас сейчас Дилан Дюбе уедет после игры с московским «Динамо». Но мы это прекрасно знали. У нас каждый игрок может отдохнуть, Шипачёв у нас отдыхал, и другим будем давать.

— Могли бы уточнить, куда уедет Дюбе и на какой срок?

— Давайте, пожалуйста, по игре, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.