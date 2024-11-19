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Главный тренер «Динамо» Мн: Дюбе уедет после следующего матча. Куда? Давайте по игре

Главный тренер «Динамо» Мн: Дюбе уедет после следующего матча. Куда? Давайте по игре
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов сообщил, что нападающий Диллон Дюбе покинет расположение команды на неопределённый срок. Канадский форвард является фигурантом дела об изнасиловании.

«Два экс-игрока НХЛ Дюбе и Тирни в четвёртом звене? Есть состав команды, мы не думаем, кто откуда. Не делим ребят на линии, у нас есть игра, есть состав. О ротации я сильно не думаю, единственное, у нас сейчас Дилан Дюбе уедет после игры с московским «Динамо». Но мы это прекрасно знали. У нас каждый игрок может отдохнуть, Шипачёв у нас отдыхал, и другим будем давать.

— Могли бы уточнить, куда уедет Дюбе и на какой срок?
— Давайте, пожалуйста, по игре, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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