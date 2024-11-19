Звягин: «Авангард» проиграл «Динамо» в катании, в скорости, в борьбе. Это немного удивляет

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (2:5) и заявил, что хоккеисты омской команды во многих компонентах уступили сопернику.
«В актив можем занести себе только первые десять минут матча. Неплохо начали, забили. Но потом соперник превзошёл нас в ходе остатка встречи. В других играх мы выглядели хорошо по физике, сегодня будем разбираться в причинах. Действительно, проиграли в катании, в скорости и в борьбе. Это немного удивляет, потому что у нас был дополнительный день на подготовку.
Мы не смотрели в таблицу на протяжении многих игр, но прошлый матч с «Нефтехимиком» мы выиграли, и стали говорить о том, что в домашней серии можем дать себе шанс зайти в зону плей-офф. Говорили и сегодня об этом, это должно было быть огромной мотивацией для нас, но не получилось», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 19 ноября 2024
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