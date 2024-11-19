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Звягин: «Авангард» проиграл «Динамо» в катании, в скорости, в борьбе. Это немного удивляет

Звягин: «Авангард» проиграл «Динамо» в катании, в скорости, в борьбе. Это немного удивляет
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (2:5) и заявил, что хоккеисты омской команды во многих компонентах уступили сопернику.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
1:0 Мартынов (Яремчук, Рейнгардт) – 03:19 (5x5)     1:1 Шипачёв (Брук, Пышкайло) – 21:26 (5x5)     1:2 Мороз (Шипачёв, Волков) – 30:19 (5x5)     1:3 Тирни (Брук, Дюбе) – 35:22 (5x5)     2:3 Грант (Рейнгардт, Гуляев) – 36:38 (5x5)     2:4 Мороз (Шипачёв, Горбунов) – 46:30 (5x5)     2:5 Горбунов (Шипачёв) – 57:47 (en)    

«В актив можем занести себе только первые десять минут матча. Неплохо начали, забили. Но потом соперник превзошёл нас в ходе остатка встречи. В других играх мы выглядели хорошо по физике, сегодня будем разбираться в причинах. Действительно, проиграли в катании, в скорости и в борьбе. Это немного удивляет, потому что у нас был дополнительный день на подготовку.

Мы не смотрели в таблицу на протяжении многих игр, но прошлый матч с «Нефтехимиком» мы выиграли, и стали говорить о том, что в домашней серии можем дать себе шанс зайти в зону плей-офф. Говорили и сегодня об этом, это должно было быть огромной мотивацией для нас, но не получилось», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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