Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лада — ЦСКА, результат матча 19 ноября, счет 1:4, КХЛ 2024-2025

ЦСКА уверенно обыграл «Ладу» и одержал четвёртую победу подряд
Комментарии

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и ЦСКА. Победу одержали московские армейцы со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Соркин) – 15:58 (5x5)     0:2 Карнаухов (Уильямс, Нестеров) – 16:33 (5x5)     0:3 Соркин (Абрамов) – 22:06 (5x5)     1:3 Кугрышев (Романов, Фисенко) – 23:33 (5x5)     1:4 Гурьянов (Чуркин) – 46:43 (5x5)    

Нападающий ЦСКА Максим Соркин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Ещё по голу в составе армейцев забили Прохор Полтапов, Павел Карнаухов и Денис Гурьянов. Единственную шайбу в составе «Лады» забросил Дмитрий Кугрышев. Вратарь ЦСКА Иван Просветов пропустил одну шайбу и отразил 20 бросков по воротам.

Таким образом, ЦСКА одержал четвёртую победу подряд. Московские армейцы выиграли семь из последних восьми матчей.

Материалы по теме
ЦСКА выдал мощный отрезок после двух громких поражений. Что изменилось?
ЦСКА выдал мощный отрезок после двух громких поражений. Что изменилось?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android