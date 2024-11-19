ЦСКА уверенно обыграл «Ладу» и одержал четвёртую победу подряд
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и ЦСКА. Победу одержали московские армейцы со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Соркин) – 15:58 (5x5) 0:2 Карнаухов (Уильямс, Нестеров) – 16:33 (5x5) 0:3 Соркин (Абрамов) – 22:06 (5x5) 1:3 Кугрышев (Романов, Фисенко) – 23:33 (5x5) 1:4 Гурьянов (Чуркин) – 46:43 (5x5)
Нападающий ЦСКА Максим Соркин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Ещё по голу в составе армейцев забили Прохор Полтапов, Павел Карнаухов и Денис Гурьянов. Единственную шайбу в составе «Лады» забросил Дмитрий Кугрышев. Вратарь ЦСКА Иван Просветов пропустил одну шайбу и отразил 20 бросков по воротам.
Таким образом, ЦСКА одержал четвёртую победу подряд. Московские армейцы выиграли семь из последних восьми матчей.
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