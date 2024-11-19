Главный тренер «Авангарда»: наверное, сегодня были самые тихие трибуны за весь сезон

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин отметил, что в сегодняшнем матче с минским «Динамо» домашние трибуны омской команды были не такими громкими, как обычно. «Авангард» проиграл белорусскому клубу со счётом 2:5. Омичи с 9 сентября не могут одержать две победы подряд.

«Сегодня во втором периоде «Динамо» много владело шайбой, играло с преимуществом. Наверное, в этот момент трибуны были самыми тихими за весь этот сезон. Но фан-сектор всё равно поддерживал, спасибо всем, кто поддерживает нас. Думаю, за нами должок в следующей игре», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.