Главный тренер «Авангарда»: наверное, сегодня были самые тихие трибуны за весь сезон
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин отметил, что в сегодняшнем матче с минским «Динамо» домашние трибуны омской команды были не такими громкими, как обычно. «Авангард» проиграл белорусскому клубу со счётом 2:5. Омичи с 9 сентября не могут одержать две победы подряд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
1:0 Мартынов (Яремчук, Рейнгардт) – 03:19 (5x5) 1:1 Шипачёв (Брук, Пышкайло) – 21:26 (5x5) 1:2 Мороз (Шипачёв, Волков) – 30:19 (5x5) 1:3 Тирни (Брук, Дюбе) – 35:22 (5x5) 2:3 Грант (Рейнгардт, Гуляев) – 36:38 (5x5) 2:4 Мороз (Шипачёв, Горбунов) – 46:30 (5x5) 2:5 Горбунов (Шипачёв) – 57:47 (en)
«Сегодня во втором периоде «Динамо» много владело шайбой, играло с преимуществом. Наверное, в этот момент трибуны были самыми тихими за весь этот сезон. Но фан-сектор всё равно поддерживал, спасибо всем, кто поддерживает нас. Думаю, за нами должок в следующей игре», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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