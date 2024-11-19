«Это игрок уровня НХЛ». Главный тренер «Авангарда» оценил подписание Майкла Маклауда

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал подписание омским клубом контракта с нападающим Майклом Маклаудом.

«Думаю, по приобретениям больше уместно спрашивать менеджмент. По сегодняшней игре не хотелось бы говорить про индивидуальности, проиграли командой, но Якупов был заметен хорошей скоростью, пару раз выводил партнёров на голевые моменты. Мы довольны его возвращением.

Маклауд — это игрок уровня НХЛ. На момент ухода из лиги он был лучшим по проценту вбрасываний, выполнял там много работы двустороннего центрфорварда, он хорош в защите. И в КХЛ он уже показал, что у него достаточно мастерства, чтобы быть фактором в нападении.

— Как вы относитесь к тому, что Маклауду в апреле придётся в любом случае уехать?

— Что есть, то есть. Это очень ценное приобретение для команды сейчас, а остальное — вопрос будущего.

— Когда приедет Маклауд и когда вернётся на лёд Прохоркин?

— Прохоркин близок к возвращению, уже катается, но не стали торопиться и форсировать события. По Маклауду точных дат не знаю, сейчас готовятся все бумаги, визы, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.