ЦСКА набрал 20 из 26 возможных очков в последних 13 играх
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и ЦСКА. Победу одержали московские армейцы со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Соркин) – 15:58 (5x5) 0:2 Карнаухов (Уильямс, Нестеров) – 16:33 (5x5) 0:3 Соркин (Абрамов) – 22:06 (5x5) 1:3 Кугрышев (Романов, Фисенко) – 23:33 (5x5) 1:4 Гурьянов (Чуркин) – 46:43 (5x5)
С 8 октября московские армейцы провели 13 встреч, в которых заработали 20 очков. Также ЦСКА выиграл семь из последних восьми матчей.
На текущий момент ЦСКА провёл 26 игр, в которых одержал 14 побед и расположился на пятом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Следующий матч московские армейцы проведут в гостях с челябинским «Трактором». Встреча пройдёт 21 ноября и начнётся в 17:00 мск.
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