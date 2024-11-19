ЦСКА набрал 20 из 26 возможных очков в последних 13 играх

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и ЦСКА. Победу одержали московские армейцы со счётом 4:1.

С 8 октября московские армейцы провели 13 встреч, в которых заработали 20 очков. Также ЦСКА выиграл семь из последних восьми матчей.

На текущий момент ЦСКА провёл 26 игр, в которых одержал 14 побед и расположился на пятом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Следующий матч московские армейцы проведут в гостях с челябинским «Трактором». Встреча пройдёт 21 ноября и начнётся в 17:00 мск.