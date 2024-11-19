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Травма Овечкина: стали известны сроки, на которые выбыл Александр

Стал известен срок, на который выбыл капитан «Вашингтона» Александр Овечкин из-за травмы
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Пресс-служба «Вашингтона» огласила срок, на который выбыл капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. Россиянин получил травму ноги в третьем периоде матча с «Ютой» (6:2), покинул площадку и не смог доиграть встречу. Как сообщает пресс-служба столичного клуба, Овечкин вернётся в строй с недели на неделю.

Дальнейшие обновления статуса и точная дата возвращения Овечкина в строй будут названы позже. Россиянин проходит восстановление с медицинским штабом команды.

Напомним, Овечкин после игры с «Ютой» (6:2) сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 26 шайб.

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