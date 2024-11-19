Иван Чехович ярко отреагировал на гол в ворота бывшего клуба «Локомотива»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и подмосковным «Витязем». Идёт третий период — счёт 1:0 в пользу гостей.

На данный момент единственный гол в матче забил нападающий «Витязя» Иван Чехович. Форвард реализовал назначенный буллит в середине второго периода. Чехович отпраздновал гол, приложив перчатку к виску и повернувшись к трибунам с болельщиками ярославского клуба. Форвард два сезона защищал цвета ярославского клуба, а в межсезонье перешёл в «Витязь».

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