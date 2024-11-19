Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Иван Чехович ярко отреагировал на гол в ворота бывшего клуба «Локомотива»

Иван Чехович ярко отреагировал на гол в ворота бывшего клуба «Локомотива»
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и подмосковным «Витязем». Идёт третий период — счёт 1:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Чехович – 33:30     1:1 Иванов (Сергеев) – 59:01 (6x5)     2:1 Никулин (Рафиков, Бут) – 60:37 (4x3)    

На данный момент единственный гол в матче забил нападающий «Витязя» Иван Чехович. Форвард реализовал назначенный буллит в середине второго периода. Чехович отпраздновал гол, приложив перчатку к виску и повернувшись к трибунам с болельщиками ярославского клуба. Форвард два сезона защищал цвета ярославского клуба, а в межсезонье перешёл в «Витязь».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
«Ноль вопросов к Никитину. Просто его хоккей подходит не всем». Честная беседа с Чеховичем
Эксклюзив
«Ноль вопросов к Никитину. Просто его хоккей подходит не всем». Честная беседа с Чеховичем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android