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Локомотив — Витязь, результат матча 19 ноября, счет 2:1, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» сравнял счёт на последней минуте матча с «Витязем» и вырвал победу в овертайме
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и подмосковным «Витязем». Упорный матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Чехович – 33:30     1:1 Иванов (Сергеев) – 59:01 (6x5)     2:1 Никулин (Рафиков, Бут) – 60:37 (4x3)    

Автором первой шайбы стал нападающий «Витязя» Иван Чехович. Форвард реализовал буллит, назначенный за подножку в исполнении Алексея Береглазова. Чехович ярко отметил гол в ворота бывшей команды. «Локомотиву» удалось спастись благодаря шайбе Георгия Иванова за минуту до конца основного времени. Победу в овертайме ярославцам принёс точный бросок Степана Никулина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующий раз команды встретятся 27 декабря на площадке подмосковного клуба.

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