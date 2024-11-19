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«Это не конец света». Журналистка «Вашингтона» о сроках возвращения Овечкина после травмы

«Это не конец света». Журналистка «Вашингтона» о сроках возвращения Овечкина после травмы
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Журналистка «Вашингтона» Сэмми Сильбер прокомментировала сроки восстановления от травмы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. По сообщению пресс-службы столичного клуба, россиянин вернётся в строй с недели на неделю.

«Серьёзно, возвращение с недели на неделю — это не конец света. Овечкин также известен своей выносливостью. Он вернётся лучше, чем когда-либо.

Я ожидаю, что Иван Мирошниченко получит вызов из АХЛ, когда Алекс Овечкин выбыл из строя. Сразу ли он впишется в первое звено? Это было бы слишком много для молодого парня. Однако перспективный игрок «Кэпиталз» уверенно идёт к 35 голам в этом сезоне АХЛ в составе «Херши», — написала Сильбер в своём аккаунте в соцсети.

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