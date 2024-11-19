Лидер «Ванкувера» Джей Ти Миллер взял бессрочный отпуск по личным причинам. Об этом сообщил генеральный менеджер «Кэнакс» Патрик Альвин.

«Сейчас мы сосредоточены только на том, чтобы Миллер знал, что вся организация готова его поддержать. Из уважения к Джей Ти мы не будем давать никаких дальнейших комментариев на данный момент», — цитирует Альвина пресс-служба канадского клуба.

В текущем сезоне Миллер провёл 17 матчей, в которых набрал 16 очков — забросил шесть шайб и отдал 10 результативных передач. 31-летний нападающий является вторым бомбардиром «Ванкувера» в текущем сезоне. Всего в НХЛ на счету Миллера 655 (244+411) очков в 811 матче.