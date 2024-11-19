«Конечно, она повлияет на игровую форму». Плющев высказался о травме Овечкина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о травме капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин вернётся в строй с недели на неделю из-за травмы ноги, полученной в третьем периоде матча с «Ютой» (6:2).

«Любая травма всегда вышибает спортсмена из колеи. Как будет дальше, сложно определить. Если говорится о том, что реабилитация пройдёт в течение недели, значит, это достаточно серьёзная вещь. Конечно, она повлияет на форму.

Если говорить о старте сезона, то Овечкина оценили все, кто только мог. Человек забивает в каждой игре и не по одной, а по несколько шайб. Что тут ещё сказать?» — цитируют Плющева «РИА Новости».