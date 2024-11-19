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40-летний нападающий Антти Пильстрём перешёл в «Йокерит»

40-летний нападающий Антти Пильстрём перешёл в «Йокерит»
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40-летний финский нападающий Антти Пильстрём перешёл в «Йокерит». Как сообщает пресс-служба финского клуба, контракт с форвардом заключён по схеме «1+1».

Пильстрём провёл в Финской хоккейной лиге 483 матча, в которых забил 98 голов и отдал 120 результативных передач. Форвард выступал за «джокеров» с юношеских лет и с 2016 по 2021 год — в Континентальной хоккейной лиге.

Всего в КХЛ на счету Антти Пильстрёма 500 матчей, в которых финский нападающий набрал 160 очков — забросил 91 шайбу и отдал 69 результативных передач. «Йокерит» выступал в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2014/2015 по сезон-2021/2022.

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