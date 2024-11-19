«Довольно солидная игра с нашей стороны». Воробьёв — о победе ЦСКА над «Ладой»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв остался доволен игрой армейской команды в победном матче с тольяттинской «Ладой» (4:1).

«Довольно солидная игра с нашей стороны. Хорошо сработало меньшинство, забили голы. Могли к моментам отнестись немного получше, многое не реализовали. А так, в принципе, можно быть довольным», — цитирует Воробьёва пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

С 8 октября московские армейцы провели 13 встреч, в которых заработали 20 очков. Также ЦСКА выиграл семь из последних восьми матчей. На текущий момент ЦСКА провёл 26 игр, в которых одержал 14 побед, и расположился на пятом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.