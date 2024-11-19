«Довольно солидная игра с нашей стороны». Воробьёв — о победе ЦСКА над «Ладой»
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв остался доволен игрой армейской команды в победном матче с тольяттинской «Ладой» (4:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Соркин) – 15:58 (5x5) 0:2 Карнаухов (Уильямс, Нестеров) – 16:33 (5x5) 0:3 Соркин (Абрамов) – 22:06 (5x5) 1:3 Кугрышев (Романов, Фисенко) – 23:33 (5x5) 1:4 Гурьянов (Чуркин) – 46:43 (5x5)
«Довольно солидная игра с нашей стороны. Хорошо сработало меньшинство, забили голы. Могли к моментам отнестись немного получше, многое не реализовали. А так, в принципе, можно быть довольным», — цитирует Воробьёва пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
С 8 октября московские армейцы провели 13 встреч, в которых заработали 20 очков. Также ЦСКА выиграл семь из последних восьми матчей. На текущий момент ЦСКА провёл 26 игр, в которых одержал 14 побед, и расположился на пятом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
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