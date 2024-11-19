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Павел Зубов: игрокам «Лады» надо доставать звенящие ноги, тогда и голова станет светлой

Павел Зубов: игрокам «Лады» надо доставать звенящие ноги, тогда и голова станет светлой
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Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов подвёл итоги матча с ЦСКА, в котором тольяттинская команда уступила со счётом 1:4. Специалист отметил серьёзные проблемы с составом у «Лады», которые влияют на результаты команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Соркин) – 15:58 (5x5)     0:2 Карнаухов (Уильямс, Нестеров) – 16:33 (5x5)     0:3 Соркин (Абрамов) – 22:06 (5x5)     1:3 Кугрышев (Романов, Фисенко) – 23:33 (5x5)     1:4 Гурьянов (Чуркин) – 46:43 (5x5)    

«Соперника — с победой. Ещё раз хочу поблагодарить зрителей за поддержку, несмотря на такую нашу невнятную игру. Тяжёлый матч был, из лёгкого было только назначать состав, наверное. Вышли все, кто сейчас в строю. Соперник свежий, не то чтобы отдохнувший, а именно свежий. В Москве мы ЦСКА с таким же счётом проиграли. У нас только шесть-семь человек попадали в скорость, которую предложил соперник. Тяжело, когда столько человек выпадает.

Но это ничего страшного, сейчас пообщались с пацанами. Надо доставать звенящие ноги, тогда и голова станет светлой. Ну а пока что есть, то есть. Немножко физически мы проваливаемся. Ляпы были, даже от опытных ребят. Надо выжимать из себя всё», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.

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