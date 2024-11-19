Павел Зубов: игрокам «Лады» надо доставать звенящие ноги, тогда и голова станет светлой

Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов подвёл итоги матча с ЦСКА, в котором тольяттинская команда уступила со счётом 1:4. Специалист отметил серьёзные проблемы с составом у «Лады», которые влияют на результаты команды.

«Соперника — с победой. Ещё раз хочу поблагодарить зрителей за поддержку, несмотря на такую нашу невнятную игру. Тяжёлый матч был, из лёгкого было только назначать состав, наверное. Вышли все, кто сейчас в строю. Соперник свежий, не то чтобы отдохнувший, а именно свежий. В Москве мы ЦСКА с таким же счётом проиграли. У нас только шесть-семь человек попадали в скорость, которую предложил соперник. Тяжело, когда столько человек выпадает.

Но это ничего страшного, сейчас пообщались с пацанами. Надо доставать звенящие ноги, тогда и голова станет светлой. Ну а пока что есть, то есть. Немножко физически мы проваливаемся. Ляпы были, даже от опытных ребят. Надо выжимать из себя всё», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.