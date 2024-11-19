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Главный тренер «Витязя» — о поражении от «Локомотива»: обидно, что мы упустили победу

Главный тренер «Витязя» — о поражении от «Локомотива»: обидно, что мы упустили победу
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (1:2 ОТ), в котором подмосковная команда вела 1:0 до последней минуты основного времени.

«Соперник активно атаковал, мы самоотверженно оборонялись. Мы 59 минут вели в счёте 1:0 – нам обидно, что мы упустили победу. Но считаю, что мы заработали очко. В концовке есть, над чем подумать. «Локомотив» – очень организованная команда при игре в обороне. Когда увидели, что у соперника много молодёжи, то понимали, что будет тяжело. У нас были моменты, в конце могли сделать 2:0. У нас третья игра через день, в ногах мы уступали, но этому есть объяснение», – цитирует Десяткова пресс-служба КХЛ.

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