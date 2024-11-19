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«Концовка – парни молодчики». Игорь Никитин оценил волевую победу над «Витязем»

«Концовка – парни молодчики». Игорь Никитин оценил волевую победу над «Витязем»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин похвалил подопечных за концовку в матче с «Витязем» (2:1 ОТ). Во встрече с подмосковной командой ярославский клуб сыграл составом, в котором было много молодых воспитанников «Локомотива».

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Чехович – 33:30     1:1 Иванов (Сергеев) – 59:01 (6x5)     2:1 Никулин (Рафиков, Бут) – 60:37 (4x3)    

«Концовка – парни молодчики. Смогли реализовать преимущество, которое было. Это позитивный момент.

Тройка Сурина? Все звенья перемешали. Мы дали им сыграть в таком составе, потому матч прошёл дома. На выезде бы не рискнули сделать молодёжную тройку. Дома ребята почувствовали трибуны, болельщиков. У них игровой интеллект совпадает.

Лихачёв? А чего я 50-й раз буду рассказывать, что надо делать? Пусть сам думает, что надо делать. Мне кажется, у него уже в голове все закипело. Надо делать, а не думать. Риск играть с таким составом? Все ребята, которые играли, прошли с нами предсезонку. Хоккей – рисковое дело. Мы уверены в парнях», – цитирует Никитина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

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