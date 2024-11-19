Тройка нападающих «Вашингтона» лидирует в НХЛ по заброшенным шайбам

На данный момент тройка нападающих «Вашингтона» с участием капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина лидирует в НХЛ по числу заброшенных шайб. Российский нападающий вместе с Коннором Макмайклом и Алексеем Протасом забили 34 гола, что является лучшим результатом в лиге. В этом рейтинге учитывались по трое лучших снайперов каждого клуба НХЛ на данный момент сезона.

Второе место делит тройка нападающих «Торонто»: Вильям Нюландер, Джон Таварес и Мэттью Нис и тройка нападающих «Виннипега»: Кайл Коннор, Николай Элерс и Марк Шайфли. На счету троек нападения канадских клубов 29 голов.

На данный момент «Вашингтон» возглавляет таблицу Восточной конференции НХЛ. Столичный клуб одержал 13 побед в 18 матчах.