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Легенда НХЛ Рёник — о погоне Овечкина за Гретцки: в этом сезоне будет сложно побить рекорд

Легенда НХЛ Рёник — о погоне Овечкина за Гретцки: в этом сезоне будет сложно побить рекорд
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Известный американский хоккеист, члена Зала славы НХЛ Джереми Рёник высказался о возможности покорить рекорд известного канадского экс-хоккеиста Уэйна Гретцки российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкином.

«В этом сезоне Овечкину будет сложно побить рекорд Гретцки, но он уже сейчас — лучший бомбардир в истории. И если кто-то может побить рекорд Гретцки, то это он», — приводит слова Рёника RG.

Напомним, Овечкин после игры с «Ютой», которая завершилась победой «столичных» со счётом 6:2, сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 26 шайб.

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