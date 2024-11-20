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«Тампа» победила «Питтсбург» в овертайме, у Василевского 17 сейвов, Кучеров — без очков

В ночь с 19 на 20 ноября в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал команду «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой гостей в овертайме 3:2.

В составе победителей голами отметились Брейден Пойнт (дубль) и Брэндон Хагель. Российский нападающий Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «+1». На счету голкипера Андрея Василевского 17 спасений.

За гостей забивали Рикард Ракелль, Ессе Пульюярви. А также голевая передача на счету Сидни Кросби. Российский форвард Евгений Малкин в этой игре не отметился результативными действями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Питтсбург» продолжит домашнюю серию и встретится с командой «Виннипег Джетс» 23 ноября. «Тампа» сыграет гостях с «Коламбус Блю Джекетс» 22 ноября.

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