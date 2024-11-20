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Питтсбург Пингвинз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 20 ноября 2024, счёт 2:3 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ

«Тампа» победила «Питтсбург» в овертайме, у Василевского 17 сейвов, Кучеров — без очков
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В ночь с 19 на 20 ноября в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал команду «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой гостей в овертайме 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Пульюярви (Петтерссон, Пулен) – 12:05     2:0 Ракелль (Кросби, Грызлик) – 33:05 (pp)     2:1 Пойнт (Макдона, Рэддиш) – 45:41     2:2 Чирелли (Хедман, Рэддиш) – 52:49     2:3 Пойнт (Мозер, Гики) – 63:58    

В составе победителей голами отметились Брейден Пойнт (дубль) и Брэндон Хагель. Российский нападающий Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «+1». На счету голкипера Андрея Василевского 17 спасений.

За гостей забивали Рикард Ракелль, Ессе Пульюярви. А также голевая передача на счету Сидни Кросби. Российский форвард Евгений Малкин в этой игре не отметился результативными действями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Питтсбург» продолжит домашнюю серию и встретится с командой «Виннипег Джетс» 23 ноября. «Тампа» сыграет гостях с «Коламбус Блю Джекетс» 22 ноября.

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