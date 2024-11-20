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Оттава Сенаторз — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 20 ноября 2024, счёт 2:5, регулярный чемпионат НХЛ

Шесть очков Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Оттаву»
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Сегодня, 20 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Оттава Сенаторз» и «Эдмонтон Ойлерз» на канадском стадионе «Канадиен Тайр-центр». Игра завершилась победой «Эдмонтона» со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Бушар (Драйзайтль, Подколзин) – 03:46     1:1 Штюцле (Батерсон, Дженсен) – 15:40     1:2 Макдэвид (Подколзин, Бушар) – 16:15     1:3 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 19:19 (pp)     1:4 Драйзайтль (Макдэвид, Хенрик) – 24:39     1:5 Ньюджент-Хопкинс (Райан, Кулак) – 51:50     2:5 Норрис (Дженсен, Ткачук) – 57:36    

В составе победителей голами отметились Эван Бушар, Коннор Макдэвид (2+1), Леон Драйзайтль (1+2) и Райан Ньюджент-Хопкинс. За хозяев отличились Тим Штюцле и Ник Дженсен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что в Восточной Конференции «Оттава Сенаторз» занимает 11-е место, набрав 17 очков по результатам 17 игр. Представляющий Западную Конференцию «Эдмонтон Ойлерз» располагается на девятой строчке.

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