Шесть очков Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Оттаву»

Сегодня, 20 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Оттава Сенаторз» и «Эдмонтон Ойлерз» на канадском стадионе «Канадиен Тайр-центр». Игра завершилась победой «Эдмонтона» со счётом 5:2.

В составе победителей голами отметились Эван Бушар, Коннор Макдэвид (2+1), Леон Драйзайтль (1+2) и Райан Ньюджент-Хопкинс. За хозяев отличились Тим Штюцле и Ник Дженсен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что в Восточной Конференции «Оттава Сенаторз» занимает 11-е место, набрав 17 очков по результатам 17 игр. Представляющий Западную Конференцию «Эдмонтон Ойлерз» располагается на девятой строчке.