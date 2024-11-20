Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Сент-Луис», у Бучневича — ассист

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В ночь с 19 на 20 ноября в американском Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей Райан Хартман, Юнас Бродини, а также российский нападающий Кирилл Капризов, на счету которого дубль. Российские нападающие Яков Тренин и Марат Хуснутдинов голевыми действиями не отметились.

За хозяев отличились Скотт Перунович и Джейк Нейборс. Российский нападающий Павел Бучневич отметился голевой передчей в этой встрече. Форвард Алексей Торопченко завершил встречу с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Сент-Луис» встретится на домашнем льду с командой «Сан-Хосе Шаркс» 22 ноября. «Миннесота» сыграет в гостях с «Эдмонтон Ойлерз» также 22 ноября.

Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик: