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Сент-Луис Блюз — Миннесота Уайлд, результат матча 20 ноября 2024, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ

Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Сент-Луис», у Бучневича — ассист
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В ночь с 19 на 20 ноября в американском Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Росси, Фэйбер) – 12:24     1:1 Перунович (Кайру, Болдюк) – 24:48     1:2 Капризов (Миддлтон, Болди) – 46:07     2:2 Нейборс (Бучневич, Томас) – 50:37 (pp)     2:3 Бродин (Сперджен, Юханссон) – 53:44     2:4 Капризов – 58:37    

В составе победителей Райан Хартман, Юнас Бродини, а также российский нападающий Кирилл Капризов, на счету которого дубль. Российские нападающие Яков Тренин и Марат Хуснутдинов голевыми действиями не отметились.

За хозяев отличились Скотт Перунович и Джейк Нейборс. Российский нападающий Павел Бучневич отметился голевой передчей в этой встрече. Форвард Алексей Торопченко завершил встречу с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Сент-Луис» встретится на домашнем льду с командой «Сан-Хосе Шаркс» 22 ноября. «Миннесота» сыграет в гостях с «Эдмонтон Ойлерз» также 22 ноября.

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