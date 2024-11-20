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21 сейв Бобровского не спас «Флориду» от поражения в матче с «Виннипегом»

В ночь с 19 на 20 ноября в канадском Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Виннипег Джетс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей Кайл Коннор (1+1), Марк Шайфли (хет-трик) и Морган Бэррон (дубль). Российский нападающий Владислав Наместников голевыми действиями не отметились.

За хозяев отличились Эй Джей Грир, Мэттью Ткачук (1+1) и Сэм Райнхарт. Российский защитник Дмитрий Куликов не отметился голевыми действиями в этой встрече. Голкипер Сергей Бобровский совершил 21 спасение.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Виннипег» встретится в гостях с командой «Питтсбург Пингвинз» 23 ноября. «Флорида» сыграет на выезде с «Чикаго Блэкхоукс» 22 ноября.

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