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Виннипег Джетс — Флорида Пантерз, результат матча 20 ноября 2024, счёт 3:6, регулярный чемпионат НХЛ

21 сейв Бобровского не спас «Флориду» от поражения в матче с «Виннипегом»
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В ночь с 19 на 20 ноября в канадском Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Виннипег Джетс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Коннор – 14:13     2:0 Шайфли (Виларди, Моррисси) – 17:40     3:0 Шайфли (Элерс, Моррисси) – 35:41 (pp)     3:1 Грир (Шмидт, Носек) – 37:24     3:2 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 47:10 (pp)     4:2 Шайфли (Коннор, Элерс) – 49:46     4:3 Ткачук (Беннетт, Вераге) – 56:38 (pp)     5:3 Бэррон (Лаури) – 58:23 (sh)     6:3 Бэррон – 58:44 (sh)    

В составе победителей Кайл Коннор (1+1), Марк Шайфли (хет-трик) и Морган Бэррон (дубль). Российский нападающий Владислав Наместников голевыми действиями не отметились.

За хозяев отличились Эй Джей Грир, Мэттью Ткачук (1+1) и Сэм Райнхарт. Российский защитник Дмитрий Куликов не отметился голевыми действиями в этой встрече. Голкипер Сергей Бобровский совершил 21 спасение.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Виннипег» встретится в гостях с командой «Питтсбург Пингвинз» 23 ноября. «Флорида» сыграет на выезде с «Чикаго Блэкхоукс» 22 ноября.

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