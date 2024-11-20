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Капризов приблизился к Овечкину в списке снайперов сезона НХЛ среди россиян

Капризов приблизился к Овечкину в списке снайперов сезона НХЛ среди россиян
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся двумя заброшенными шайбами в матче Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз», укрепил второе место в списке снайперов текущего сезона среди россиян.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Росси, Фэйбер) – 12:24     1:1 Перунович (Кайру, Болдюк) – 24:48     1:2 Капризов (Миддлтон, Болди) – 46:07     2:2 Нейборс (Бучневич, Томас) – 50:37 (pp)     2:3 Бродин (Сперджен, Юханссон) – 53:44     2:4 Капризов – 58:37    

Капризов забросил свою 12-ю и 13-ю шайбу в текущем сезоне регулярки, обойдя других российских форвардов: Никиту Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (11 голов) и Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» (10 голов). Лидирует в списке бомбардиров российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, у которого 15 заброшенных шайб.

Следующим в списке идёт Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс», забросивший 9 шайб.

Напомним, Капризов занимает второе место среди бомбардиров текущего сезона НХЛ, в его активе 33 очка (13+20). На первом месте идёт Натан Маккиннон из «Колорадо» — 34 очка (7+27).

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