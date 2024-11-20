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Капризов приблизился к Овечкину в списке снайперов сезона НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся двумя заброшенными шайбами в матче Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз», укрепил второе место в списке снайперов текущего сезона среди россиян.

Капризов забросил свою 12-ю и 13-ю шайбу в текущем сезоне регулярки, обойдя других российских форвардов: Никиту Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (11 голов) и Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» (10 голов). Лидирует в списке бомбардиров российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, у которого 15 заброшенных шайб.

Следующим в списке идёт Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс», забросивший 9 шайб.

Напомним, Капризов занимает второе место среди бомбардиров текущего сезона НХЛ, в его активе 33 очка (13+20). На первом месте идёт Натан Маккиннон из «Колорадо» — 34 очка (7+27).

Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик: