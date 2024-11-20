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Гол Минтюкова помог «Анахайму» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

Гол Минтюкова помог «Анахайму» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
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Сегодня, 20 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Чикаго Блэкхоукс» и «Анахайм Дакс» на американском стадионе «Юнайтед-центр» (Чикаго). Игра завершилась победой «Анахайма» со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дикинсон (Бедард, Броди) – 17:03     1:1 Минтюков (Лисон) – 19:05     2:1 Дикинсон (Бедард, Терявяйнен) – 23:54     2:2 Киллорн (Зеграс) – 45:10     2:3 Карлссон (Киллорн, Зеграс) – 49:38    

В составе победителей голами отметились Павел Минтюков, Алекс Киллорн и Лео Карлссон. У хозяев дубль оформил Джейсон Дикинсон.

Отметим, что в Западной конференции «Анахайм Дакс» занимает 13-е место, набрав 16 очков по результатам 17 игр. «Чикаго Блэкхоукс» располагается на последней, 16-й строчке. В следующем матче регулярки НХЛ «Анахайм» сыграет с «Баффало Сэйбрз», а «Чикаго» встретится с «Флоридой».

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