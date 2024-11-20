В НХЛ объявили о первой тренерской отставке в текущем сезоне

Главный тренер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Джим Монтгомери уволен со своего поста. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Временно исполнять обязанности главного тренера «Брюинз» назначен ассистент Джо Сакко.

Напомним, Монтгомери занимал должность главного тренера команды с 1 июля 2022 года. В текущем сезоне «Бостон» располагается на восьмом месте в таблице Восточной конференции. У команды 19 очков после 20 матчей.

Ранее «Бостон» потерпел крупное домашнее поражение от 14-й команды Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 1:5.

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