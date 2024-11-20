НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 20 ноября

Сегодня, 20 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть встреч, ещё одна продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Одна встреча продолжается в данный момент.

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 27 очков после 18 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 32 очками после 19 матчей.

Регулярный сезон-2024/2025 стартовал 4 октября. Он завершится в апреле следующего года.