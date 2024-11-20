НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 20 ноября
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Сегодня, 20 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть встреч, ещё одна продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Бушар (Драйзайтль, Подколзин) – 03:46 1:1 Штюцле (Батерсон, Дженсен) – 15:40 1:2 Макдэвид (Подколзин, Бушар) – 16:15 1:3 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 19:19 (pp) 1:4 Драйзайтль (Макдэвид, Хенрик) – 24:39 1:5 Ньюджент-Хопкинс (Райан, Кулак) – 51:50 2:5 Норрис (Дженсен, Ткачук) – 57:36
НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Пульюярви (Петтерссон, Пулен) – 12:05 2:0 Ракелль (Кросби, Грызлик) – 33:05 (pp) 2:1 Пойнт (Макдона, Рэддиш) – 45:41 2:2 Чирелли (Хедман, Рэддиш) – 52:49 2:3 Пойнт (Мозер, Гики) – 63:58
НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Коннор – 14:13 2:0 Шайфли (Виларди, Моррисси) – 17:40 3:0 Шайфли (Элерс, Моррисси) – 35:41 (pp) 3:1 Грир (Шмидт, Носек) – 37:24 3:2 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 47:10 (pp) 4:2 Шайфли (Коннор, Элерс) – 49:46 4:3 Ткачук (Беннетт, Вераге) – 56:38 (pp) 5:3 Бэррон (Лаури) – 58:23 (sh) 6:3 Бэррон – 58:44 (sh)
НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Росси, Фэйбер) – 12:24 1:1 Перунович (Кайру, Болдюк) – 24:48 1:2 Капризов (Миддлтон, Болди) – 46:07 2:2 Нейборс (Бучневич, Томас) – 50:37 (pp) 2:3 Бродин (Сперджен, Юханссон) – 53:44 2:4 Капризов – 58:37
НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дикинсон (Бедард, Броди) – 17:03 1:1 Минтюков (Лисон) – 19:05 2:1 Дикинсон (Бедард, Терявяйнен) – 23:54 2:2 Киллорн (Зеграс) – 45:10 2:3 Карлссон (Киллорн, Зеграс) – 49:38
НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 1
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Энгвалль (Мейфилд, Холовски) – 21:32 1:1 Андерссон (Кадри, Поспишил) – 48:17 (pp) 2:1 Кузьменко – 65:00
Одна встреча продолжается в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хьюз (Гронек, Петтерссон) – 00:34 1:1 Зибанеджад (Миллер, Фокс) – 02:31 1:2 Кайлли (Какко, Фокс) – 14:38 2:2 Шервуд (Петтерссон, Суси) – 17:39 2:3 Какко (Кайлли, Бродзински) – 28:45 3:3 Гарланд (Джошуа, Зутер) – 33:02 3:4 Крайдер (Смит, Зибанеджад) – 50:43
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 27 очков после 18 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 32 очками после 19 матчей.
Регулярный сезон-2024/2025 стартовал 4 октября. Он завершится в апреле следующего года.
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