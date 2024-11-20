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Кирилл Капризов повторил клубное достижение, которое ранее покорялось лишь двоим в истории

Кирилл Капризов повторил клубное достижение, которое ранее покорялось лишь двоим в истории
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся дублем в матче Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (4:2), повторил клубное достижение, ранее покорявшееся лишь двоим хоккеистам в истории франшизы.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Росси, Фэйбер) – 12:24     1:1 Перунович (Кайру, Болдюк) – 24:48     1:2 Капризов (Миддлтон, Болди) – 46:07     2:2 Нейборс (Бучневич, Томас) – 50:37 (pp)     2:3 Бродин (Сперджен, Юханссон) – 53:44     2:4 Капризов – 58:37    

Таким образом, Капризов набрал очко в 10 выездных играх подряд (7+15), сравнявшись с Йоэлем Эрикссоном Эком (сезон-2022/2023) и Эриком Стаалом (сезон-2016/2017).

Напомним, Капризов занимает второе место среди бомбардиров текущего сезона НХЛ, в его активе 33 очка (13+20). На первом месте идёт Натан Маккиннон из «Колорадо» — 34 очка (7+27).

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