В «Бостоне» прокомментировали отставку Монтгомери с поста главного тренера клуба

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини прокомментировал отставку Джима Монтгомери с поста главного тренера клуба.

«Сегодня я принял очень трудное решение относительно смены тренера. Джим Монтгомери — очень хороший тренер НХЛ, как человек он ещё лучше. Джим оказал положительное влияние на всю нашу организацию, и я благодарен и признателен за возможность работать с ним и учиться у него. Достижения Джима на посту главного тренера включают рекордный и исторический сезон, и я хочу поблагодарить всю его семью и пожелать ему всяческих успехов в будущем.

Непоследовательность и игра нашей команды в первых 20 играх сезона-2024/2025 вызывают беспокойство и не соответствуют тому, как «Брюинз» хотят вознаградить наших болельщиков. Мы продолжим работать над внесением необходимых корректировок, чтобы соответствовать стандартам, которых ожидают наши болельщики», — цитирует Суини сайт НХЛ.