Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ванкувер — Рейнджерс, результат матча 20 ноября 2024, счет 3:4, НХЛ 2024-2025

«Рейнджерс» в гостевой встрече победили «Ванкувер», Артемий Панарин очков не набрал
Аудио-версия:
Комментарии

20 ноября на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 4:3 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хьюз (Гронек, Петтерссон) – 00:34     1:1 Зибанеджад (Миллер, Фокс) – 02:31     1:2 Кайлли (Какко, Фокс) – 14:38     2:2 Шервуд (Петтерссон, Суси) – 17:39     2:3 Какко (Кайлли, Бродзински) – 28:45     3:3 Гарланд (Джошуа, Зутер) – 33:02     3:4 Крайдер (Смит, Зибанеджад) – 50:43    

На 34-й секунде первого периода Куинн Хьюз с передач Филипа Гронека и Элиаса Петтерссона открыл счёт во встрече. На третьей минуте периода Мика Зибанеджад с передач К'Андре Миллера и Адама Фокса восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Уилл Кайлли с передач Каапо Какко и Адама Фокса вывел гостей вперёд. На 18-й минуте периода Кифер Шервуд с передач Элиаса Петтерссона и Карсона Суси сделал счёт 2:2.

На девятой минуте второго периода Каапо Какко с передач Уилла Кайлли и Джонни Бродзински вновь вывел «Рейнджерс» вперёд. На 14-й минуте периода Конор Гарланд с передач Дакоты Джошуа и Пиуса Зутера в третий раз сделал счёт равным.

На 11-й минуте третьего периода Крис Крайдер с передач Райлли Смита и Мики Зибанеджада забросил четвёртую шайбу гостей в игре.

Форвард гостей Артемий Панарин во встрече очков не набрал. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 21 бросок.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android