«Рейнджерс» в гостевой встрече победили «Ванкувер», Артемий Панарин очков не набрал

20 ноября на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 4:3 одержали гости.
На 34-й секунде первого периода Куинн Хьюз с передач Филипа Гронека и Элиаса Петтерссона открыл счёт во встрече. На третьей минуте периода Мика Зибанеджад с передач К'Андре Миллера и Адама Фокса восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Уилл Кайлли с передач Каапо Какко и Адама Фокса вывел гостей вперёд. На 18-й минуте периода Кифер Шервуд с передач Элиаса Петтерссона и Карсона Суси сделал счёт 2:2.
На девятой минуте второго периода Каапо Какко с передач Уилла Кайлли и Джонни Бродзински вновь вывел «Рейнджерс» вперёд. На 14-й минуте периода Конор Гарланд с передач Дакоты Джошуа и Пиуса Зутера в третий раз сделал счёт равным.
На 11-й минуте третьего периода Крис Крайдер с передач Райлли Смита и Мики Зибанеджада забросил четвёртую шайбу гостей в игре.
Форвард гостей Артемий Панарин во встрече очков не набрал. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 21 бросок.
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