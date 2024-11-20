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Сидни Кросби вышел на 13-е место по передачам в истории НХЛ, обойдя Джо Сакика

Сидни Кросби вышел на 13-е место по передачам в истории НХЛ, обойдя Джо Сакика
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» отметился результативной передачей.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби сделал свою 1017-ю передачу в карьере, поднявшись на 13-е место по ассистам в истории НХЛ. Сидни обошёл Джо Сакика (1016). На 12-м месте — Марио Лемье (1033). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки — 1963 передачи.

В ночь с 19 на 20 ноября в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал команду «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Пульюярви (Петтерссон, Пулен) – 12:05     2:0 Ракелль (Кросби, Грызлик) – 33:05 (pp)     2:1 Пойнт (Макдона, Рэддиш) – 45:41     2:2 Чирелли (Хедман, Рэддиш) – 52:49     2:3 Пойнт (Мозер, Гики) – 63:58    
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