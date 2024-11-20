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Кирилл Капризов в текущем сезоне НХЛ лидирует по матчам с 2+ очками

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился дублем в матче Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов провёл свою 12-ю игру с двумя и более очками в нынешнем сезоне НХЛ. По данному показателю россиянин является лидером всей лиги.

Напомним, Капризов занимает второе место среди бомбардиров текущего сезона НХЛ, в его активе 33 очка (13+20). На первом месте идёт Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» — 34 очка (7+27).

В ночь с 19 на 20 ноября в американском Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.