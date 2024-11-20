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Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс отправился в Германию на лечение травмы

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс отправился в Германию на лечение травмы
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Лидер «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отправился в Германию на лечение травмы верхней части тела, сообщает ESPN со ссылкой на генерального менеджера клуба Брэда Треливинга.

Сообщается, что Мэттьюс отправился в Германию на приём к врачу, с которым уже работал в прошлом.

«Это больше как обследование, но там будет проведено определённое лечение», — заявил Треливинг.

Напомним, Остон Мэттьюс пропустил уже шесть игр «Торонто» и пропустит ещё одну, когда «Мэйпл Лифс» примут «Вегас Голден Найтс» в четверг, 21 ноября.

В нынешнем сезоне Мэттьюс провёл 13 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

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