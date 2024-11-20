Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трёхкратный чемпион мира высказался о последних трансферах «Авангарда»

Трёхкратный чемпион мира высказался о последних трансферах «Авангарда»
Комментарии

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал последние трансферы «Авангарда». В клуб пришли Майкл Маклауд, Николай Прохоркин, Илья Каблуков, Наиль Якупов.

«Мне, если честно, достаточно сложно оценивать эти трансферы «Авангарда». Скорее, мне хотелось бы, чтобы они произошли в самом начале сезона. Видимо, сейчас руководство клуба пришло к пониманию, что им не хватает опытных игроков. Самое главное, чтобы это дало результат. Тренерский штаб будет работать с этим усилением, а мы посмотрим, что оно даст», — приводит слова Терещенко «РБ Спорт».

Напомним, после 26 матчей «Авангард» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
«Мы порой выглядели просто жалко». Канадский защитник «Авангарда» — о 2:5 с «Динамо» Мн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android