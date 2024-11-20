Трёхкратный чемпион мира высказался о последних трансферах «Авангарда»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал последние трансферы «Авангарда». В клуб пришли Майкл Маклауд, Николай Прохоркин, Илья Каблуков, Наиль Якупов.

«Мне, если честно, достаточно сложно оценивать эти трансферы «Авангарда». Скорее, мне хотелось бы, чтобы они произошли в самом начале сезона. Видимо, сейчас руководство клуба пришло к пониманию, что им не хватает опытных игроков. Самое главное, чтобы это дало результат. Тренерский штаб будет работать с этим усилением, а мы посмотрим, что оно даст», — приводит слова Терещенко «РБ Спорт».

Напомним, после 26 матчей «Авангард» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.