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«НХЛ уже готовится к этому событию». Дэйли — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

«НХЛ уже готовится к этому событию». Дэйли — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки
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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал о подготовке лиги по случаю нового рекорда по голам в регулярных чемпионатах. Напомним, российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось забросить 27 шайб, чтобы превзойти достижение Уэйна Гретцки и установить новый рекорд НХЛ.

«Алекс Овечкин близок к рекорду Уэйна Гретцки. Мы уже готовимся к этому событию. Будут специальные мероприятия», — приводит слова Дэйли Odds.

Напомним, всего в нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».

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