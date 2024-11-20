«НХЛ уже готовится к этому событию». Дэйли — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал о подготовке лиги по случаю нового рекорда по голам в регулярных чемпионатах. Напомним, российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось забросить 27 шайб, чтобы превзойти достижение Уэйна Гретцки и установить новый рекорд НХЛ.

«Алекс Овечкин близок к рекорду Уэйна Гретцки. Мы уже готовимся к этому событию. Будут специальные мероприятия», — приводит слова Дэйли Odds.

Напомним, всего в нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».