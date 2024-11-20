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Хоккейный агент Дементьев: проблемы СКА не во вратарях

Хоккейный агент Дементьев: проблемы СКА не во вратарях
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Известный хоккейный агент Алексей Дементьев заявил, что основная проблема СКА в нынешнем сезоне связана с атакующей игрой армейского клуба.

— Ротация с вратарями СКА в нынешнем сезоне для вас объяснима?
— Я бы не заморачивался именно на вратарской линии. В нападении нужно забивать больше армейцам. Огромный потенциал у этой команды, но посмотрите, что происходило во время последней неудачной серии. Тот же Демидов, который вроде всех удивил на старте, перестал набирать очки. И так можно почти по каждому нападающему продолжить по списку.

СКА надо просто больше забивать. Вопрос не пропущенных шайб, их обычно одна-две за матч. Не имеют права армейцы забивать всего гол-два, как мы видели в последнее время, — приводит слова Дементьева «Спорт уик-энд».

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