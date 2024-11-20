«Поддерживают своих, а мы — гости». Феоктистов — о низкой посещаемости «Куньлуня» в КХЛ

Исполнительный вице-президент «Куньлунь Ред Стар» Николай Феоктистов высказался о низкой посещаемости команды в КХЛ. Команда домашние матчи проводит в Мытищах.

«Конечно, приятного в этом мало, гораздо приятнее вспоминать о том, как за нашей победой над СКА в прошлом сезоне с трибун «СКА Арены» наблюдали свыше 21 тыс. зрителей. Но посмотрите на наши результаты дома, и вам станет понятно, почему на трибунах мало людей. Никто не будет ходить на команду, которая не выиграла ни одного домашнего матча в основное время. Люди любят быть причастными не к проигрышам, а к победам. Если бы «Куньлунь» обыгрывал все московские команды, трибуны были бы набиты битком. Сейчас же у нас арену забивают болельщики СКА, «Динамо», «Спартака», ЦСКА, потому что они готовы поддерживать команду, ехать за ней в том числе и в Мытищи. Можно поддерживать и в беде, и в радости, но, как правило, поддерживают своих, а мы — гости», — приводит слова Феоктистова ТАСС.