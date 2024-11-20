Бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Авангард», и оценил, стоит ли омскому клубу искать иностранного специалиста.

— Готовы ли вы возглавить «Авангард»?

— Я сейчас не могу брать на себя какие-то обязательства.

— В «Авангарде» хотят видеть североамериканского специалиста на посту главного тренера. Правильно ли это, учитывая, сколько россиян сейчас работает в КХЛ?

— Это уже дело руководителей клуба, какого тренера выбирать: российского, европейского или североамериканского. Конечно, болельщики бы хотели видеть российского тренера. Но, повторюсь, это всё прерогатива руководства. И всё зависит от того, чего они хотят для развития команды, — приводит слова Быкова «Спорт день за днём».