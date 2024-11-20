Назаров заявил, что состав участников плей-офф КХЛ постепенно начинает определяться

Известный тренер Андрей Назаров рассказал о формировании участников плей-офф нынешнего сезона КХЛ.

«В КХЛ постепенно начинают вырисовываться восьмёрки команд на Западе и Востоке, которые с большой вероятностью попадут в плей-офф. Конечно, времени в регулярном чемпионате ещё достаточно, но задел уже виден. Много интересных матчей, сильно прибавили некоторые топ-клубы, лига развивается по всем направлениям и становится всё более интересной. Матчи КХЛ вызывают повышенный интерес не только в России, но и во всём мире.

Мы живём в очень непростое время. Оно напоминает сюжет из старого голливудского боевика про плохого и хорошего полицейского. Всё мы это видели, всё уже проходили и прекрасно знаем, для чего это делается и чем обычно заканчивается. У нас свой путь и своя дорога, которая будет пройдена благодаря общему сплочению вокруг российского национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.