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Травма Овечкина: мнение двукратного олимпийского чемпиона Кравчука

Двукратный олимпийский чемпион оценил степень тяжести травмы Овечкина
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Двукратный олимпийский чемпион в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук высказался о травме российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во встрече с «Ютой» (6:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05     1:1 Строум – 07:46     1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56     1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05     1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp)     2:4 Бьюгстад (Шмальц, Келлер) – 31:44     2:5 Дьюхейм (ван Римсдайк, Эллер) – 47:30     2:6 Протас (Манджапане) – 49:56    

— Где-то в интернете читал про теории заговора — мол, Овечкину решили испортить гонку за Гретцки. Но мне показалось, что ничего умышленного со стороны Макбэйна не было — столкновение получилось случайным.

Не все в лиге катаются так хорошо, как Овечкин, — и канадец в этом эпизоде выглядел немного коряво, не смог уйти от контакта. Так или иначе, столкновение получилось самым опасным — практически колено в колено. У Александра — огромный опыт. Очень хорошо, что он после небольшой попытки вернуться сразу почувствовал, что нужно уходить — чтобы не усугубить травму. Всё было профессионально.

— Диагноз врачей — растяжение связок голени, прогноз на возвращение — с недели на неделю. Тревожно?
— В данной ситуации надо искать плюсы. Хорошо, что у Овечкина не травма колена — а по картинке казалось, что именно она вполне возможна. Всё-таки восстановление голени — процесс менее сложный и рискованный, — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

Напомним, Овечкин после игры с «Ютой» (6:2) сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 26 шайб.

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