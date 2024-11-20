Михаил Анисин: сколько Ротенберг делает для хоккея, в России не делает никто

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин рассказал о своей работе тренером по развитию в «СКА-Юниор» и рассказал о системе армейского клуба, отметив наставника клуба с берегов Невы Романа Ротенберга.

– Сейчас вы работаете тренером по развитию в «СКА-Юниор». Какие впечатления от первого месяца работы в команде?

— Получаю большое удовольствие от работы, развиваю ребят, передаю свой опыт. В клубе превосходная инфраструктура, много льда, отличный тренажёрный зал, бросковая зона.

Вообще у системы СКА есть всё, что нужно для развития ребят, и не только у главной команды, но и команд ВХЛ, МХЛ, академии СКА и «Красной машины Юниор». То, как отдаётся работе Роман Ротенберг, сколько делает для хоккея в Москве и Санкт-Петербурге, в России не делает, наверное, никто, — приводит слова Анисина «РБ Спорт».