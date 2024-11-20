Шипачёв занимает второе место по матчам с 4+ очками в истории КХЛ, Гусев — третий

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв в матче с «Авангардом» (5:2) набрал 4 (1+3) очка. Напомним, это уже второй матч форварда в нынешнем сезоне, когда Вадим набирает четыре очка.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Шипачёв провёл 18 матчей с четырьмя и более очками и занимает второе место по данному показателю в истории КХЛ. Рекорд принадлежит Сергею Мозякину — 21 встреча. Отметим, что третье место занимает нападающий московского «Динамо» Никита Гусев (16).

Топ-10 игроков по матчам с четырьмя и более очками в истории КХЛ:

21 матч – Сергей Мозякин;

18 – Вадим Шипачёв;

16 – Никита Гусев;

12 – Найджел Доус, Александр Радулов;

9 – Алексей Морозов, Данис Зарипов;

8 – Линус Умарк;

7 – Брэндон Боченски, Ян Коварж.