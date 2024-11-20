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Новокузнецкий «Металлург» пополнили вратарь Красиков и нападающий Апальков

Новокузнецкий «Металлург» пополнили вратарь Красиков и нападающий Апальков
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Пресс-служба новокузнецкого «Металлурга» сообщила о приходе двух игроков в команду.

Клуб пополнили вратарь Алексей Красиков и нападающий Даниил Апальков.

28-летний Красиков летом 2024 года находился на просмотре в «Сочи», сыграл за команду несколько матчей на подготовительном этапе, но в самом чемпионате не выступал. Сезон-2023/2024 провёл в чемпионате Словакии за «Липтовски Микулаш». До отъезда в Словакию в семи сезонах играл в КХЛ. Выступал за «Сибирь», «Сочи» и «Спартак».

32-летний Апальков в нынешнем сезоне выступал в КХЛ за «Барыс» — 11 матчей, 3 (1+2) очка при показателе полезности «-4». В КХЛ играл в 12 сезонах, большую часть проведя в «Локомотиве», становился лучшим бомбардиром ярославской команды, дважды – бронзовым призёром лиги. Помимо «Барыса», играл за магнитогорский «Металлург», московское «Динамо», «Сочи». Всего – 562 матча, 217 (93+124) очков с показателем полезности «+3».

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