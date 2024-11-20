Крикунов рассказал, может ли травма повлиять на результативность Овечкина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что травма российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не выбьет форварда из снайперского темпа нынешнего сезона.

«Я думаю, что полученная травма не особенно-то выбьет Сашу Овечкина из того хорошего результативного темпа, который он набрал на старте сезона. Но я думаю, что он будет в это время тренироваться и уже через неделю захочет выйти на лёд. Саша на старте чемпионата набрал такой хороший ход, и до рекорда Гретцки ему осталось забросить 26 шайб. Все сейчас желают Овечкину как можно быстрее выздороветь и продолжить выполнять задачу.

Считаю, что, может быть, в первой игре после возвращения Саше будет тяжеловато, а потом у него всё пойдёт хорошо. Главное — чтобы его потом травма не беспокоила», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».