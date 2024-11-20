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Коньков: никто не ожидал, что Овечкин будет лучшим снайпером в нынешнем сезоне

Коньков: никто не ожидал, что Овечкин будет лучшим снайпером в нынешнем сезоне
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал результативность российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«В межсезонье было огромное множество разговоров вокруг Овечкина. Никто не ожидал, что сейчас он будет возглавлять таблицу лучших снайперов сезона. Действительно, он делает все те же самые броски, которые он делал. Главное, чтобы травма, которую он получил, не имела последствий и чтобы Александр продолжал радовать нас своими голами и приближался к заветному рекорду Гретцки. За этой погоней следит всё хоккейное сообщество», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Напомним, всего в нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».

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