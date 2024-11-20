«Шансов не вернуть не будет». Фетисов — об отстранении России от соревнований

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал возможное возвращение национальных команд России на международные соревнования.

— Как вам видится, есть ли какие-то предпосылки к разрядке с Западом?

— Ну, рано или поздно любые конфликты заканчиваются. Отменять русскую культуру, убирать с мировой арены российских спортсменов вместе с белорусскими — это на самом деле безумие. Мне просто интересно, как они нас будут возвращать в международное олимпийское движение.

— А предпосылки есть к возврату?

— У них шансов не вернуть не будет. Единственное, я вижу, что мы не должны ни в коем случае проситься. Мы уже напросились, нас опустили ниже плинтуса со всеми дополнительными условиями. Сначала отобрали флаг и гимн (я думаю, в этом мы сами повинны), потом понеслась вся эта вакханалия по дополнительным, так скажем, условиям.

Мне кажется, что у них шансов нет, чтобы это все не вернуть на круги своя. Потому что спорт сам по себе предполагает этот формат единения. Я играл в период холодной войны, всё это ощущал на себе. И вот этот формат и атмосфера Олимпийской деревни в то время – как раз возможность показать миру, каким образом может формироваться этот мир. Мир, который теперь стал многополярным. Я не знаю, кто будет следующим президентом Международного олимпийского комитета, но будет интересно на самом деле, какие решения они будут принимать в ближайшей перспективе, — приводит слова Фетисова «Комсомольская правда».