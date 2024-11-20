Майоров: вполне могу представить, что «Авангард» останется без плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о ситуации в «Авангарде». Клуб из Омска набрал 22 очка в 26 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции.

«Чтобы рассуждать об «Авангарде» и его проблемах, нужно находиться внутри коллектива. Или по крайней мере общаться с руководством. У меня такой возможности нет, поэтому не могу сказать что-то конкретное.

Единственное — очень удивлён, что с «Авангардом» происходит что-то, не позволяющее ему показывать другие результаты. В теперешней ситуации вполне могу представить, что команда останется без плей-офф. Другое дело, что впереди ещё немало матчей, их достаточно, чтобы изменить ситуацию», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».