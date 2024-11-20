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Анисин: «Локомотив» проповедует пассивный стиль, смотреть матчи тяжело

Анисин: «Локомотив» проповедует пассивный стиль, смотреть матчи тяжело
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин высказался о стиле игры ярославского «Локомотива».

«В последнее время в КХЛ всё больше атакующих команд, которые не закрываются и не играют от обороны. Ярославцы проповедуют хоккей, который был в Суперлиге в 90-х и начале 2000-х. Пассивный стиль, ожидание ошибок соперника. Смотреть за таким хоккеем тяжело, но и хоккеистам играть тоже непросто. Хоккей — это игра, а с таким стилем это превращается в работу. И хоккеисты устают, поэтому и поражения неизбежны. Успехи в регулярке — это одно, посмотрим, что будет в плей-офф», — цитирует Анисина «РБ Спорт».

«Локомотив» после 30 матчей имеет в активе 52 очка и занимает первое место в таблице Запада и общей таблице КХЛ.

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