Агент Овечкина ответил на вопрос о состоянии Александра после травмы

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, ответил на вопрос о состоянии форварда после травмы, полученной в игре с «Ютой» (6:2).

«Всё нормально, у него рабочее настроение», — приводит слова Чистякова ТАСС.

Напомним, Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом хозяев Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лёд с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку.

Всего в нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».