Агент Овечкина ответил на вопрос о состоянии Александра после травмы
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Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, ответил на вопрос о состоянии форварда после травмы, полученной в игре с «Ютой» (6:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05 1:1 Строум – 07:46 1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56 1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05 1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp) 2:4 Бьюгстад (Шмальц, Келлер) – 31:44 2:5 Дьюхейм (ван Римсдайк, Эллер) – 47:30 2:6 Протас (Манджапане) – 49:56
«Всё нормально, у него рабочее настроение», — приводит слова Чистякова ТАСС.
Напомним, Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом хозяев Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лёд с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку.
Всего в нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».
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